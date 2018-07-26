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Suzuki отзывает в России седаны Kizashi из-за проблем с трансмиссией
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    Suzuki отзывает в России седаны Kizashi из-за проблем с трансмиссией

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    Suzuki отзывает в России седаны Kizashi из-за проблем с трансмиссией

    Москва, 26 июля. Японская машиностроительная компания Suzuki отзывает седаны Kizashi, которые были проданы в России с 2017 по 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

    По данным ведомства, причиной отзыва японских седанов послужил неправильно установленный электронный компонент в схеме контроллера бесступенчатой трансмиссии. В результате этой ошибки может произойти увеличению электрического сопротивления в контуре электрической цепи.

    Компания Suzuki уведомит российских владельцев Kizashi об отзыве автомобилей. После чего они смогут обратиться в сервисные центры, где будет проведена замена блока управления бесступенчатой трансмиссии. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

    Автор: Артем Никулин
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