Suzuki отзывает в России седаны Kizashi из-за проблем с трансмиссией

Москва, 26 июля. Японская машиностроительная компания Suzuki отзывает седаны Kizashi, которые были проданы в России с 2017 по 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По данным ведомства, причиной отзыва японских седанов послужил неправильно установленный электронный компонент в схеме контроллера бесступенчатой трансмиссии. В результате этой ошибки может произойти увеличению электрического сопротивления в контуре электрической цепи.

Компания Suzuki уведомит российских владельцев Kizashi об отзыве автомобилей. После чего они смогут обратиться в сервисные центры, где будет проведена замена блока управления бесступенчатой трансмиссии. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.