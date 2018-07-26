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Небензя объяснил, почему необходимо постепенно снимать санкции с КНДР
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    Небензя объяснил, почему необходимо постепенно снимать санкции с КНДР

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    Небензя объяснил, почему необходимо постепенно снимать санкции с КНДР

    Артек, 26 июля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, почему Москва выступает за постепенное снятие санкций с КНДР.

    Небензя в рамках детской ассамблеи ООН в Артеке прокомментировал ситуацию вокруг Северной Кореи. Он отметил, что Россия выступает за постепенное снятие санкций с Пхеньяна.

    «Чтобы прогресс был, должны быть какие-то стимулы​​​, — объяснил российский дипломат. — В этом смысле постепенное смягчение санкций против Северной Кореи должно происходить».

    Однако постпред России при ООН добавил, что снятие ограничений с КНДР — «не вопрос сегодняшнего дня».

    Напомним, Совбез ООН ввел санкции против Северной Кореи за проведение ядерных и ракетных испытаний.

    Автор: Катерина Иванова
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