Небензя объяснил, почему необходимо постепенно снимать санкции с КНДР

Артек, 26 июля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, почему Москва выступает за постепенное снятие санкций с КНДР.

Небензя в рамках детской ассамблеи ООН в Артеке прокомментировал ситуацию вокруг Северной Кореи. Он отметил, что Россия выступает за постепенное снятие санкций с Пхеньяна.

«Чтобы прогресс был, должны быть какие-то стимулы​​​, — объяснил российский дипломат. — В этом смысле постепенное смягчение санкций против Северной Кореи должно происходить».

Однако постпред России при ООН добавил, что снятие ограничений с КНДР — «не вопрос сегодняшнего дня».

Напомним, Совбез ООН ввел санкции против Северной Кореи за проведение ядерных и ракетных испытаний.