Небензя объяснил, почему необходимо постепенно снимать санкции с КНДР
Артек, 26 июля. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, почему Москва выступает за постепенное снятие санкций с КНДР.
Небензя в рамках детской ассамблеи ООН в Артеке прокомментировал ситуацию вокруг Северной Кореи. Он отметил, что Россия выступает за постепенное снятие санкций с Пхеньяна.
«Чтобы прогресс был, должны быть какие-то стимулы, — объяснил российский дипломат. — В этом смысле постепенное смягчение санкций против Северной Кореи должно происходить».
Однако постпред России при ООН добавил, что снятие ограничений с КНДР — «не вопрос сегодняшнего дня».
Напомним, Совбез ООН ввел санкции против Северной Кореи за проведение ядерных и ракетных испытаний.