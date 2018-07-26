Всеобщий тепловой удар: эксперты объяснили, почему депутат Рады обвинил РФ в пожарах в Греции

Лесные пожары в Греции, унесшие на сегодняшний день жизни 80 человек, — это дело рук России. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Виталий Чепинога.

Украинский парламентарий написал на своей странице в Facebook, что смертоносные пожары в Греции — это «ответ Кремля» на высылку российских дипломатов из страны, коими на самом деле были «замаскированные ФСБ-шники».

«Через неделю Греция загорелась с нескольких сторон. Казалось бы, при чем они тут? А дело в том, что современная Россия способна на все. Нет никаких тормозов и моральных предостережений. Могут кого-то подорвать, кого-то отравить, что-то поджечь. У этого государства такая внешняя политика», — написал Чепинога в соцсети 25 июля, а на следующий день удалил этот пост.

Украинский политолог Сергей Запорожский назвал эти слова депутата Верховной рады «некоторым интеллектуальным перебором».

«Это высказывание, я думаю, такой личный самопиар. Но это должно быть взвешенно, чтобы твои слова не вызывали даже улыбку. А здесь они вызывают», — поделился своим мнением Сергей Запорожский в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко, работавшая в V, VI и VII созывах украинского парламента, считает, что пост о причастности России к греческим пожарам Чепинога удалил по просьбе своей шефини — Юлии Тимошенко.

«Зачем ей проблемы с россиянами накануне президентских выборов? Проблема в том, что сей человек, обладая мандатом народного депутата Украины, не в первый раз позволяет себе такие посты. Он и еще ряд людей, которых мы не будем называть, чтобы не популяризировать их странички, постоянно пишут, что Кремль, Путин или Россия кого-то обидели. Это такой набор штампов», — заметила Елена Бондаренко.

По ее словам, страшно, что за таких людей голосуют украинцы.

«Им помогает огромная машина, которая называется медиа. Если посмотреть телеканалы, почитать газеты, послушать, о чем говорит радио на Украине, поймешь, что страна, по сути, живет в агрессивном для соседей информационном поле. Сегодня виновата Россия. Завтра Польша сделает что-то не так — будут поляки виноваты. Венгрия сделает — обвинят венгров», — добавила Елена Бондаренко.