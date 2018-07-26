Меню
Технологии
«Неубиваемые» OLED-дисплеи Samsung прошли тест на падение и экстремальные температуры
Украина
Паспорта украинцев заменят на ID-карты из-за «агрессии» России
Следующая новость
Загрузка...

    «Неубиваемые» OLED-дисплеи Samsung прошли тест на падение и экстремальные температуры

    54

    «Неубиваемые» OLED-дисплеи Samsung прошли тест на падение и экстремальные температуры

    Сеул, 26 июля. Южнокорейская компания Samsung, специализирующаяся на создании электронных девайсов, заявила о создании «неубиваемых» OLED-дисплеев для смартфонов.

    Компания Underwriters Laboratories, которая сертифицирует товары, уже убедилась в прочности Samsung Display, проведя несколько краш-тестов. Инженеры 26 раз сбрасывали смартфоны с высоты 1,2 метра и 1,8 метра,  а также подвергали устройства воздействию экстремальных температур в диапазоне от минус 32 градусов до плюс 71 градуса по Цельсию. Однако телефоны пережили все эти испытания и продолжали успешно функционировать.

    Теперь в Samsung намерены использовать разработку в самых разных сферах: от смартфонов и портативных игровых консолей до дисплеев автомобилей и военных устройств. OLED-дисплеи представляют собой экраны, на которых каждым пикселем является один или несколько полупроводниковых светодиодов (LED).

    Автор: Антон Сокллов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.