«Плод американской паранойи»: эксперт высмеял обвинения в шпионаже за Трампом через футбольный мяч

Футбольный мяч чемпионата мира 2018 года, подаренный президентом России Владимиром Путиным Дональду Трампу на саммите в Хельсинки, содержал чип с коммуникационной функцией, что стало причиной для подозрений в США.

Между тем на официальном сайте изготовителя мяча, немецкой компании Adidas, указано, что речь идет о технологии Near Field Communication, с помощью который владелец спортивного снаряда может получить доступ к интернет-контенту, связанному с мундиалем. Таким образом, ни о какой слежке за американским президентом со стороны российских спецслужб речи не идет, хотя именно на это намекал сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм, заявивший, что подарок от Путина оснащен «жучком».

«Это заявление — плод американского маразма и паранойи, — заявил в комментарии для Федерального агентства новостей военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. — Нас надо считать идиотами, чтобы поверить, что мы таким образом опозорим себя перед всем миром».

Надо быть американцами, добавил эксперт, чтобы таким невежественным образом изобрести подобный слух — будто Москва собирается следить за Трампом через футбольный мяч.

За всю историю подарков на высочайшем уровне в Англии, Германии и Америке было несколько случаев, когда спецслужбы обнаруживали в подарках «жучки», рассказал собеседник ФАН. Но все это закончилось примерно в 1960-е годы, потому что спецслужбы прекрасно понимают, что подарок может оказаться «троянским конем», — и поэтому каждый презент, начиная от авторучки и заканчивая ружьем, ножом или собачкой, тщательно изучается.

«На моей памяти был случай, когда англичане подарили Брежневу пачку сигарет в инкрустированной коробке, — поделился Баранец. — И там действительно был обнаружен микроскопический «жучок». Это единственный случай времен Советского Союза. Сейчас такого нет».

Причем в нынешних условиях, когда российско-американские отношения накалены до предела, когда Россию на каждом шагу обвиняют то в «отравлении Скрипалей», то во «вмешательстве в американские выборы», никто не стал бы так подставляться, уверен эксперт.

Напомним, встреча лидеров двух сверхдержав прошла 16 июля Хельсинки. Президенты Путин и Трамп по итогам встречи сделали заявления о взаимопонимании и подчеркнули, что саммит стал серьезным шагом для налаживания отношений между странами.