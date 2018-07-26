Меню
Политика
Путин и лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию
ЧМ-2018
Матвиенко назвала лучший гол ЧМ-2018
Следующая новость
Загрузка...

    Путин и лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию

    51

    Путин и лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию

    Йоханнесбург, 26 июля. Лидеры стран БРИКС, которые участвуют в саммите в ЮАР, приняли Йоханнесбургскую декларацию. Темой встречи на высшем уровне стало сотрудничество с развивающимися странами.

    Декларацию подписали президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Мишел Темер, глава КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, хозяин саммита, проходящего в ЮАР, Сирил Рамафоза. Лидеры провели ряд переговоров, на повестке которых стояло сотрудничество ради инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции.

    В материалах к саммиту указывалось, что ЮАР считает важным создать рабочие группы по вопросам оказания миротворческой помощи. Претория считает, что единый для БРИКС механизм сблизит подходы пятерки стран к данной проблематике.

    Африканская страна также акцентирует внимание на консолидации усилий на уже имеющихся площадках. ЮАР выступает за наращивание сотрудничества по преодолению технологического разрыва между странами.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.