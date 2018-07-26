Путин и лидеры БРИКС подписали Йоханнесбургскую декларацию

Йоханнесбург, 26 июля. Лидеры стран БРИКС, которые участвуют в саммите в ЮАР, приняли Йоханнесбургскую декларацию. Темой встречи на высшем уровне стало сотрудничество с развивающимися странами.

Декларацию подписали президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Мишел Темер, глава КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, хозяин саммита, проходящего в ЮАР, Сирил Рамафоза. Лидеры провели ряд переговоров, на повестке которых стояло сотрудничество ради инклюзивного роста в эпоху Четвертой промышленной революции.

В материалах к саммиту указывалось, что ЮАР считает важным создать рабочие группы по вопросам оказания миротворческой помощи. Претория считает, что единый для БРИКС механизм сблизит подходы пятерки стран к данной проблематике.

Африканская страна также акцентирует внимание на консолидации усилий на уже имеющихся площадках. ЮАР выступает за наращивание сотрудничества по преодолению технологического разрыва между странами.