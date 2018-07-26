Сильное наводнение обрушилось на Афины, пригороды затоплены

Москва, 26 июля. В четверг на Афины обрушилось вызванное сильным штормом наводнение, пишет издание Greek Reporter.

Согласно приведенной информации, в настоящее время затоплены северные пригороды Афин. Главные дороги в пригородах Неа Эритрея и Кисифья были перекрыты полицией в целях безопасности.

По данным агентства Associated Press, в пожарную службу Афин поступило 140 звонков от граждан с просьбой о помощи. Жители также просят спасателей откачать воду из затопленных домов.

Напомним, что с 23 июля в Греции бушуют лесные пожары. По последним данным представителей пожарных служб страны, количество погибших составило 83 человека. Нынешние лесные пожары в Греции были признаны властями самой крупной природной катастрофой за последние десять лет. В минувшую среду по итогам правительственного совещания было решено выделить 20 млн евро млн на неотложную помощь пострадавшим.