Меню
Весь мир
Сильное наводнение обрушилось на Афины, пригороды затоплены
Новости Сирии
Лаврентьев: Сирия не справится с проблемой беженцев без международной помощи
Следующая новость
Загрузка...

    Сильное наводнение обрушилось на Афины, пригороды затоплены

    216

    Сильное наводнение обрушилось на Афины, пригороды затоплены

    Москва, 26 июля. В четверг на Афины обрушилось вызванное сильным штормом наводнение, пишет издание Greek Reporter.

    Согласно приведенной информации, в настоящее время затоплены северные пригороды Афин. Главные дороги в пригородах Неа Эритрея и Кисифья были перекрыты полицией в целях безопасности.

    По данным агентства Associated Press, в пожарную службу Афин поступило 140 звонков от граждан с просьбой о помощи. Жители также просят спасателей откачать воду из затопленных домов.

    Напомним, что с 23 июля в Греции бушуют лесные пожары. По последним данным представителей пожарных служб страны, количество погибших составило 83 человека. Нынешние лесные пожары в Греции были признаны властями самой крупной природной катастрофой за последние десять лет. В минувшую среду по итогам правительственного совещания было решено выделить 20 млн евро млн на неотложную помощь пострадавшим.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.