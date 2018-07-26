Ракету «Союз-5» запустят без корабля «Федерация»

Москва, 26 июля. Новая российская ракета-носитель среднего класса «Союз-5» будет запущена в рамках первого испытательного пуска без космического корабля «Федерация», как было запланировано ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

По первоначальной версии, первый полет ракеты должны были осуществить с космодрома «Байконур» в 2022 году вместе с безэкипажной версией «Федерации». Второй полет запланирован на 2023 год, когда корабль без экипажа космонавтов должен будет пристыковаться к Международной космической станции. Пилотируемый полет должен пройти в 2024 году.

«Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» действительно будет осуществлен не с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения «Федерация», — говорится в сообщении.

Представители госкорпорации добавили, что вопрос, касающийся полезной загрузки остается открытым. В ведомстве не исключили, что «Союз-5» может отправиться в космическое пространство с коммерческим аппаратом.

Стоит отметить, что соглашение о создании ракеты-носителя «Союз-5» было заключено Роскосмосом и РКК «Энергия». Она сможет доставлять на орбиту до 17 тонн полезного груза.

Накануне стало известно, что стартовый комплекс космодрома «Байконур» начнут модернизировать под ракету «Союз-5» через два года.