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«Сказка про белого бычка»: в Сети посмеялись над обещанием Гройсмана вернуть Крым и Донбасс
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    «Сказка про белого бычка»: в Сети посмеялись над обещанием Гройсмана вернуть Крым и Донбасс

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    «Сказка про белого бычка»: в Сети посмеялись над обещанием Гройсмана вернуть Крым и Донбасс

    Киев, 26 июля. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман дал обещание, что Киев вернет в состав Украины территорию Донбасса и Крыма. Такое заявление он сделал в ходе заседания украинского правительства.

    Гройсман считает, что первоначально Украине нужно «заживлять раны», налаживать инфраструктуру, восстанавливать нормальную жизнь и заниматься экономическим ростом страны, чтобы экономическая интеграция была быстрой.

    «Безусловно, мы вернемся на свои земли… », — заявил он.

    В Сети отреагировали на слова Гройсмана, поинтересовавшись, как Киев собирается вернуть Донбасс после того, как власти начали вести военную кампанию против республик.

    «Население страдает, видите ли от ограничения своих прав, а от обстрелов, получается, не страдает. Как же они после этого вернутся на Украину?» - написал пользователь.

    «Сказка про белого бычка»: в Сети посмеялись над обещанием Гройсмана вернуть Крым и Донбасс

    Кроме того, комментаторы посмеялись над заявлением украинского премьера об экономическом росте страны, отметив, что, если никаких изменений не собираются совершать, то больше всего начинают рассказывать, что нужно делать в стране. 

    «Традиционная свидомая мантра про надо. Когда делать [ничего] не собираются, то больше всего причитают про то, что делать надо. Сказка про белого бычка», — добавил пользователь. 

    «Сказка про белого бычка»: в Сети посмеялись над обещанием Гройсмана вернуть Крым и Донбасс

    Напомним, Киев начал вести военную кампанию против республик Донбасса после того, как ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. По последним данным, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек. 

    Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. Однако Киев решение крымчан не признает и считает полуостров «своей» территорией. Москва не раз заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно. 

    Автор: Дарья Смолина
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