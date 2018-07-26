«Сказка про белого бычка»: в Сети посмеялись над обещанием Гройсмана вернуть Крым и Донбасс

Киев, 26 июля. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман дал обещание, что Киев вернет в состав Украины территорию Донбасса и Крыма. Такое заявление он сделал в ходе заседания украинского правительства.

Гройсман считает, что первоначально Украине нужно «заживлять раны», налаживать инфраструктуру, восстанавливать нормальную жизнь и заниматься экономическим ростом страны, чтобы экономическая интеграция была быстрой.

«Безусловно, мы вернемся на свои земли… », — заявил он.

В Сети отреагировали на слова Гройсмана, поинтересовавшись, как Киев собирается вернуть Донбасс после того, как власти начали вести военную кампанию против республик.

«Население страдает, видите ли от ограничения своих прав, а от обстрелов, получается, не страдает. Как же они после этого вернутся на Украину?» - написал пользователь.

Кроме того, комментаторы посмеялись над заявлением украинского премьера об экономическом росте страны, отметив, что, если никаких изменений не собираются совершать, то больше всего начинают рассказывать, что нужно делать в стране.

«Традиционная свидомая мантра про надо. Когда делать [ничего] не собираются, то больше всего причитают про то, что делать надо. Сказка про белого бычка», — добавил пользователь.

Напомним, Киев начал вести военную кампанию против республик Донбасса после того, как ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. По последним данным, жертвами конфликта на востоке Украины стали более 10 тысяч человек.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. Однако Киев решение крымчан не признает и считает полуостров «своей» территорией. Москва не раз заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.