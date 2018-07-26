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Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета Алма-Ата — Уральск
Украина
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    Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета Алма-Ата — Уральск

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    Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета Алма-Ата — Уральск

    Астана, 26 июля. Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета, который следовал по маршруту Алма-Ата — Уральск, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел на транспорте.

    Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Эйр Астана». 26-летний буйный пассажир «вел себя агрессивно, на замечание бортпроводников не реагировал, выражался нецензурной бранью, тем самым мешал спокойствию пассажиров», рассказали правоохранители.

    Медицинское освидетельствование подтвердило, что россиянин был пьян. Против него были составлены сразу три административных протокола — за мелкое хулиганство, за нарушение порядка на борту самолета и за появление в пьяном виде в общественном месте.

    По данным полиции, дебошир оштрафован на порядка 90 долларов.

    Автор: Катерина Иванова
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