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Прибыль «АвтоВАЗа» за полгода превысила 3 млрд рублей благодаря рекордным продажам Lada
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    Прибыль «АвтоВАЗа» за полгода превысила 3 млрд рублей благодаря рекордным продажам Lada

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    Прибыль «АвтоВАЗа» за полгода превысила 3 млрд рублей благодаря рекордным продажам Lada

    Москва, 26 июля. Прибыль «АвтоВАЗа» по МСФО за первые шесть месяцев 2018 года составила 3,1 млрд рублей в противовес убытку, который потерпела компания за аналогичный период прошлого года.

    По данным пресс-службы автомобильной компании, доля рынка Lada в первом полугодии достигла рекордных 20%. Кроме того, увеличился экспорт и улучшились макроэкономические показатели бренда.

    «Эти факторы обеспечили увеличение консолидированной выручки Группы на 31,5%, а также положительные значения операционной маржи и чистого результата», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

    За первое полугодие в России было продано 169 884 автомобиля Lada. Абсолютным рекордсменом за всю историю существования модели стала Lada Vesta (49 635 автомобилей, что на 43,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В десятку самых продаваемых авто на российском рынке вошли сразу три модели Lada: Vesta — второе место, Granta — третье место, и Largus — восьмое место.

    Экспортные поставки по сравнению с прошлым годом выросли на 61% и достигли 19 672 автомобилей.
     

    Автор: Катерина Михайлиди
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