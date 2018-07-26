Прибыль «АвтоВАЗа» за полгода превысила 3 млрд рублей благодаря рекордным продажам Lada

Москва, 26 июля. Прибыль «АвтоВАЗа» по МСФО за первые шесть месяцев 2018 года составила 3,1 млрд рублей в противовес убытку, который потерпела компания за аналогичный период прошлого года.

По данным пресс-службы автомобильной компании, доля рынка Lada в первом полугодии достигла рекордных 20%. Кроме того, увеличился экспорт и улучшились макроэкономические показатели бренда.

«Эти факторы обеспечили увеличение консолидированной выручки Группы на 31,5%, а также положительные значения операционной маржи и чистого результата», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

За первое полугодие в России было продано 169 884 автомобиля Lada. Абсолютным рекордсменом за всю историю существования модели стала Lada Vesta (49 635 автомобилей, что на 43,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В десятку самых продаваемых авто на российском рынке вошли сразу три модели Lada: Vesta — второе место, Granta — третье место, и Largus — восьмое место.

Экспортные поставки по сравнению с прошлым годом выросли на 61% и достигли 19 672 автомобилей.

