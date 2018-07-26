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Политика
Никто не хочет альянсов со слугой: политолог объяснил, почему Запад не будет дружить с Киевом против РФ
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    Никто не хочет альянсов со слугой: политолог объяснил, почему Запад не будет дружить с Киевом против РФ

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    Никто не хочет альянсов со слугой: политолог объяснил, почему Запад не будет дружить с Киевом против РФ

    Москва, 26 июля. Украина утратила свою независимость, став не партнером для западных стран, а их слугой. Таким мнением поделился политолог Иван Мезюхо, комментируя заявление представителя президента Украины в Верховной раде Ирины Луценко.

    Эксперт отметил, что мечты Киева об альянсах против России разбиваются о суровую реальность, где Украина выполняет приказы из Вашингтона и Брюсселя.

    «Украина полностью управляется Вашингтоном. И, пожалуй, главным политиком здесь можно считать посла США в городе Киеве. Именно поэтому нельзя говорить о каком-либо альянсе украинского государства с другими державами. Пока Украина находится под внешним управлением, будет выполнять те приказы, которые поступают из Белого дома или Брюсселя.  Как можно назвать партнером того, кто тебе подчиняется? Скорее, это слуга или очень зависимый работник», — отметил Мезюхо в интервью RT.

    Напомним, в украинском парламенте ранее заявили, что Киеву непременно нужны альянсы против Москвы, чтобы ослабить Россию. 

    О том, что Украина выступает на международной арене в роли жертвы, не являясь субъектом большой политики, и таким образом едва ли может рассчитывать на какие-либо альянсы, ранее в интервью Федеральному агентству новостей заявил аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

    Автор: Федор Веснин
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