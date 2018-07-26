В Крыму предложили предоставить преференции для авиакомпаний, летающих на полуостров

Симферополь, 26 июля. Авиакомпаниям, которые летают в Крым, могут предоставить налоговые преференции. Такое предложение в четверг озвучил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, такая мера даст возможность сделать перелеты на полуостров дешевле. К инициативе, по словам Черняка, также могут пригласить присоединиться Калининград, где схожая ситуация с авиаперелетами.

«Мы будем продолжать проводить переговоры, чтобы для Крыма сделать, может быть, отдельные экономические моменты, связанные с уменьшением налогов, для тех авиакомпаний, которые совершают полеты к нам», — сказал он.

Ранее глава крымского Минтуризма Вадим Волченко рассказал, что с начала 2018 года республику посетили около 3,3 миллиона туристов. Он отметил, что эта цифра превышает аналогичный показатель прошлого года на 25%.