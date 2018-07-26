Коалиция США признала гибель тысячи мирных жителей при ударах по Сирии и Ираку

Вашингтон, 26 июля. Удары международной коалиции с воздуха во главе с США по территории Сирии и Ирака с 2014 года унесли жизни 1059 мирных жителей, говорится в отчете коалиции.

Международная коалиция по борьбе с ИГ1(террористическая группировка запрещена в России) действует в Сирии без соответствующего мандата от Дамаска и ООН. В последнем отчете коалиция признала гибель 1059 гражданских лиц в результате «непреднамеренных» ударов.

В июне текущего года эта цифра составляла 939 человек. Сирийские власти обвиняют Запад в намеренных атаках на мирное население. Дамаск считает, что от ударов пострадали тысячи детей, женщин и стариков.

Президент Сирии Башар Асад обвинил Запад в поддержке международного терроризма. Он подчеркнул, что некоторые страны пытаются таким образом получить контроль на Ближнем Востоке. И только Россия помогает САР бороться с терроризмом, добавил сирийский лидер.

1 Организация запрещена на территории РФ.