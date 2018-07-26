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    Медведев назначил нового замминистра труда и соцзащиты РФ

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    Медведев назначил нового замминистра труда и соцзащиты РФ

    Москва, 26 июля. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Алексея Скляра замминистра труда и социальной защиты России. Об этом говорится на официальном сайте Кабмина РФ.

    Скляр ранее занимал должность главы департамента информационно-коммуникационных технологий и аналитического обеспечения осуществления внешнего государственного аудита (контроля)​​​ Счетной палаты.

    «Назначить Скляра Алексея Валентиновича заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе на сайте Кабмина.

    Стоит отметить, что карьеру Скляр начал в 1995 году с должности начальника управления инвестиционных программ и комплексного развития Инвестиционного фонда развития и обновления Кубани. Пройдя трудовой путь в управлении Краснодарского края, он в ноябре 2013 года приступил к возложенным на него обязанностям в Счетной палате РФ.

    Ранее премьер-министр России распорядился назначить Марину Лукашевич новым заместителем министра науки и высшего образования.

    Автор: Екатерина Кухарева
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