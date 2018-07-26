Медведев назначил нового замминистра труда и соцзащиты РФ

Москва, 26 июля. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Алексея Скляра замминистра труда и социальной защиты России. Об этом говорится на официальном сайте Кабмина РФ.

Скляр ранее занимал должность главы департамента информационно-коммуникационных технологий и аналитического обеспечения осуществления внешнего государственного аудита (контроля)​​​ Счетной палаты.

«Назначить Скляра Алексея Валентиновича заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе на сайте Кабмина.

Стоит отметить, что карьеру Скляр начал в 1995 году с должности начальника управления инвестиционных программ и комплексного развития Инвестиционного фонда развития и обновления Кубани. Пройдя трудовой путь в управлении Краснодарского края, он в ноябре 2013 года приступил к возложенным на него обязанностям в Счетной палате РФ.

Ранее премьер-министр России распорядился назначить Марину Лукашевич новым заместителем министра науки и высшего образования.