«Это была любовь с первого взгляда»: мексиканец сделал предложение россиянке во время ЧМ-2018

Москва, 26 июля. Закончившийся в России чемпионат мира по футболу не только подарил спортивный праздник болельщикам, но и помог некоторым из них построить семью.

Мексиканский футбольный фанат Мигель Минору во время поездки в РФ познакомился с уроженкой Екатеринбурга Кристиной Шестаковой и сделал ей предложение в последний день мундиаля.

По словам 27-летнего Минору, он столкнулся со своей будущей женой случайно. Мексиканец заблудился в Москве, когда пытался с друзьями найти стадион. Русский алфавит он не понимал, а гугл-карта вела не туда. В итоге ему пришлось обратиться за помощью к проходящей мимо девушке, которая впоследствии стала его невестой.

«Это была любовь с первого взгляда, я был просто поражен. Я подошел к Кристине и попросил помочь, она позвонила кому-то, а потом и согласилась проводить меня до входа на трибуны», — рассказал Минору «Комсомольской правде».

Сразу же после завершения матча Мексика — Германия влюбленный отправился домой, чтобы предупредить родителей о своем решении. Обратно в Москву мексиканец летел уже с твердым решением сделать своей избраннице предложение. В настоящее время он оформляет визу мексиканскую для своей невесты.

Как сообщает «Ридус», 23-летняя Кристина уже учит испанский, чтобы говорить с мужем и его родителями на родном для них языке. По словам Мигеля, язык дается ей довольно легко.