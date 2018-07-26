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Самое длинное «кровавое» лунное затмение пройдет в ночь с 27 на 28 июля
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    Самое длинное «кровавое» лунное затмение пройдет в ночь с 27 на 28 июля

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    Самое длинное «кровавое» лунное затмение пройдет в ночь с 27 на 28 июля

    Москва, 26 июля. В ночь с пятницы на субботу жители Земли смогут наблюдать самое длинное лунное «кровавое» затмение за последние сто лет. Оно продлится почти шесть часов.

    Необычное явление происходит в результате того, что Луна входит в конус тени, которую отбрасывает Земля. При этом лучи Солнца, рассеиваясь в атмосфере Земли, также частично достигают поверхности спутника, в результате Луна окрашивается в темно-бордовый цвет, передает агентство «Ридус».

    В отличие от солнечного лунное затмение можно увидеть на всем полушарии, где спутник Земли находится над горизонтом. На территории РФ затмение лучше всего будет видно в Ставрополе и на Кавказе. Также наблюдать за явлением удобно будет в Восточной Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

    Автор: Василий Котов
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