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Mercedes представил новый седан A-класса
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    Mercedes представил новый седан A-класса

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    Mercedes представил новый седан A-класса

    Москва, 26 июля. Компания Mercedes-Benz показала, как будет выглядеть автомобиль A-класса, который представят широкой публике осенью на автосалоне в Париже.

    Модель получит обновленную цифровую приборную панель, объединенную с мультимедийной панелью. Под капотом седана — бензиновый мотор А200 объемом 1,3 литра и мощностью 163 лошадиные силы. В линейке также 116-сильный 1,5-литровый турбодизель A180d.

    Новинка будет доступна как с механической коробкой передач, так и с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, отмечают ресурсы, ориентированные на освещение новостей авторынка.

    В России седан поступит в продажу в первом квартале 2019 года. Напомним, Mercedes-Benz представил хэтчбэк А-класса в феврале текущего года на закрытой презентации в Амстердаме.

    Автор: Федор Веснин
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