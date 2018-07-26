Mercedes представил новый седан A-класса

Москва, 26 июля. Компания Mercedes-Benz показала, как будет выглядеть автомобиль A-класса, который представят широкой публике осенью на автосалоне в Париже.

Модель получит обновленную цифровую приборную панель, объединенную с мультимедийной панелью. Под капотом седана — бензиновый мотор А200 объемом 1,3 литра и мощностью 163 лошадиные силы. В линейке также 116-сильный 1,5-литровый турбодизель A180d.

Новинка будет доступна как с механической коробкой передач, так и с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями, отмечают ресурсы, ориентированные на освещение новостей авторынка.

В России седан поступит в продажу в первом квартале 2019 года. Напомним, Mercedes-Benz представил хэтчбэк А-класса в феврале текущего года на закрытой презентации в Амстердаме.