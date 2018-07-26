Дочь погибшего в Сирии российского офицера подарила Асаду портрет его жены

Дамаск, 26 июля. Дочь погибшего в Сирийской Арабской Республике Героя России Марата Ахметшина Ралина на встрече с главой САР Башаром Асадом нарисовала портрет его жены Асмы, которая накануне презентовала девочке котенка. Об этом в четверг рассказал журналистам координатор группы дружбы Государственной думы и парламента Сирии Дмитрий Саблин по окончании встречи.

В четверг, 26 июля, родственников погибших военнослужащих РФ принял сирийский президент. По словам Саблина, в ходе общения с Асадом Ралина Ахметшина (дочь погибшего российского офицера Марата Ахметшина — Прим.ФАН) нарисовала его супругу вместе с подаренным котенком.

В минувший понедельник в Сирию по приглашению сирийского президента и его жены прибыли пять семей российских военных, среди которых были супруга и трое детей Героя России Марата Ахметшина.

Напомним, весной 2016 года российский офицер Ахметшин был командирован в Сирию в состав российского воинского контингента. В начале июня 2016 года в районе города Пальмира во время военных действий с боевиками «Исламского государства»1 (запрещена в России) получил многочисленные ранения, от которых скончался в госпитале.

1 Организация запрещена на территории РФ.