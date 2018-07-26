Небензя рассказал об активном интересе Трампа к деятельности ООН и Совбеза

Москва, 26 июля. Интерес американского президента Дональда Трампа к работе Организации объединенных наций (ООН) и Совета безопасности растет, он уважительно относится к организации. Об этом в четверг рассказал участникам детской ассамблеи ООН в «Артеке» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, глава Белого дома [Трамп] «с уважением относится к ООН, к Совету безопасности», передает ТАСС.

«Он [президент США] два раза приглашал Совет безопасности к себе в гости и вел с нами беседы. Мы обсуждали серьезные проблемы, он принимал в них активное участие», — рассказал Небензя.

Постоянный представитель США при ООН Ники Хэйли уверяет, что американский лидер активно интересуется деятельностью всемирной организации, отметил Небензя.

Напомним, детская ассамблея ООН открылась в четверг, 26 июля, в международном детском центре «Артек», расположенный на юге Крыма.

В мероприятии участвуют свыше 200 детей из 63 государств​​​.