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Небензя рассказал об активном интересе Трампа к деятельности ООН и Совбеза
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    Небензя рассказал об активном интересе Трампа к деятельности ООН и Совбеза

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    Небензя рассказал об активном интересе Трампа к деятельности ООН и Совбеза

    Москва, 26 июля. Интерес американского президента Дональда Трампа к работе Организации объединенных наций (ООН) и Совета безопасности растет, он уважительно относится к организации. Об этом в четверг рассказал участникам детской ассамблеи ООН в «Артеке» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По его словам, глава Белого дома [Трамп] «с уважением относится к ООН, к Совету безопасности», передает ТАСС.

    «Он [президент США] два раза приглашал Совет безопасности к себе в гости и вел с нами беседы. Мы обсуждали серьезные проблемы, он принимал в них активное участие», — рассказал Небензя.

    Постоянный представитель США при ООН Ники Хэйли уверяет, что американский лидер активно интересуется деятельностью всемирной организации, отметил Небензя.

    Напомним, детская ассамблея ООН открылась в четверг, 26 июля, в международном детском центре «Артек», расположенный на юге Крыма.

    В мероприятии участвуют свыше 200 детей из 63 государств​​​.

    Автор: Дана Балан
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