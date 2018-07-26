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Маккартни отыграет бесплатный концерт в легендарном клубе Ливерпуля
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    Маккартни отыграет бесплатный концерт в легендарном клубе Ливерпуля

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    Маккартни отыграет бесплатный концерт в легендарном клубе Ливерпуля

    Москва, 25 июля. Известный британский музыкант Пол Маккартни даст бесплатный концерт в ливерпульском клубе The Cavern, который считается местом основания группы The Beatles. Об этом рассказал сам музыкант в микроблоге Twitter.

    Маккартни рассказал своим поклонникам о предстоящем концерте в четверг утром, отметив, что билеты можно будет получить бесплатно в кассе клуба. При этом билеты будут давать в порядке живой очереди. Также, согласно информации, билеты передать другому лицу будет нельзя и детей до 16 лет в клуб не пустят.

    Напомним, что группа The Beatles, в состав которой входил Маккартни, была основана в 1960 году. Считается, что группа The Beatles оказала сильное влияние на мир музыки и стала одной из самых успешных в истории.

    Автор: Дарья Смолина
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