Дамаск, 29 июля. Полицейское командование в сирийской Хасаке выпустило 69 офицеров и водителей для МВД. В честь такого события был проведен торжественный праздник, на котором выпускники показали свои навыки в военном искусстве, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Выпускники ясно показали, что они готовы выполнять приказы после прохождения длительного обучения. Участники церемонии показали хорошую физическую форму, способность выполнять боевые задачи, точность атаки во время наступления вражеских сил. Отметим, что обучение новых кадров удалось провести при поддержке президента Сирии Башара Асада, который сделал подарок жителям провинции Хасака. Новоиспеченные полицейские будут служить именно в этом регионе.

В распоряжении ФАН оказалось видео с мероприятия:

Напомним, что почти вся территории города Хасака, а также большая часть одноименной провинции в данный момент находится под контролем Демократических сил Сирии (SDF), которых поддерживает международная коалиция во главе с США. Под управлением официального сирийского правительства остаются несколько районов города Камышлы и стратегически важные военные базы в предместьях других населенных пунктов.

Жители регионов, находящихся под управлением курдских отрядов, постоянно устраивают демонстрации протеста, активно протестуя против присутствия чужаков на своей территории. Мирные жители Сирии также жалуются на то, что курды навязывают им свой язык и свою культуру. Кроме того, формирования SDF принуждают молодых людей воевать их стороне, в противном случае мужчин отправляют в тюрьму или заставляют копать туннели.

Беженцам, находящимся в курдском лагере, тоже приходится несладко: они жалуются на отсутствие воды и пропитания. Покинуть территорию лагеря им не разрешают.