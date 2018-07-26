Небензя открыл в «Артеке» детскую ассамблею ООН

Ялта, 26 июля. Постпред России при ООН Василий Небензя открыл в крымском «Артеке» детскую ассамблею международной организации.

В лагерь «Артек» съехались школьники более чем из 60 стран мира. В детской ассамблее ООН принимают участие свыше 200 детей, на заседании они рассмотрят тему гуманитарной помощи и добровольчества.

«Артек» — это модель ООН, так как ООН – это Организация Объединенных Наций. ООН создавалась в том числе, чтобы не допустить ужасов новой войны», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Василий Небензя признался, что для него это первый приезд в крымский детский центр. Он отметил, что перед школьниками впереди целая жизнь. Дипломат заявил, что влюбился в «Артек».

Известно, что 27 июля участники детской ассамблеи примут проекты резолюций, которые направят в российский офис при ООН для заключения экспертов. Документ также поступит в министерство иностранных дел РФ.