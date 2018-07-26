Эксперт: Через 10 лет Украина станет тотально антироссийской

Соединенные Штаты увеличили и без того огромный военный бюджет, задав ему планку в 687 млрд долларов на будущий год. В Европе вокруг России создаются новые базы, конфликт на Украине принял затяжной характер, а боевые действия на Ближнем Востоке не утихают. О факторах противостояния и фактах, свидетельствующих об обострении на Украине, о возможности начала крупномасштабной войны в беседе с военным корреспондентом Федерального агенства новостей Юрием Котенком рассказал писатель, политический и экономический эксперт Константин Щемелинин.

— Какие факторы свидетельствуют о подготовке ведущих мировых держав к войне?

— К мировой войне напрямую никто целенаправленно не готовится. Для мировой войны нужно желание, причем очень большое: нужно готовиться послать в бой миллионы своих солдат! Этого-то стремления в мире нет. Мир находится в расслабленном состоянии — никто не хочет воевать по-крупному. Даже региональные войны, вроде иракской или сирийской, не вызывают особого интереса в мире.

— Каковы перспективы у Украины стать театром военных действий в ходе мирового противостояния?

— Таких перспектив у Украины нет. А вот перспективы стать театром военных действий регионального уровня (типа Сирии, Ирака, Судана, Афганистана и т. д.) у Украины фактически около 100%.

— В боевых действиях в Донбассе возникла пауза. Как ее используют стороны? Какие мероприятия проводит Украина с привлечением союзных ей сил для наращивания своей группировки?

— В основном Украина сделала ставку на воспитание будущего поколения. Те, кому сейчас от семи до 16 лет — вот основа для украинского будущего. Цель существования группировки войск на фронтах Донбасса — это обучить как можно большее количество людей войне — дать им опыт настоящих, хотя и чрезвычайно вяло протекающих боевых действий. В итоге через пять, а еще скорее через 10 лет Украина станет совершенно другой страной: еще более антироссийской и готовой к по-настоящему тотальной мобилизации.

— Какие военные сценарии предпочтительнее для Киева в случае обострения боевых действий в Донбассе?

— Об этом уже писали в СМИ: короткая кампания длительностью не более одного месяца с массированным применением всего доступного военного арсенала. Аналогичное уже было сделано хорватами в Сербской Краине.

— Как, на ваш взгляд, может протекать ход войны в будущем?

— Это напрямую зависит от ситуации в России. Противники народных республик Донбасса полагают, что период определенной нестабильности, усиленной западными санкциями, должен сыграть на руку Украине.

Главное, ключевое условие для начала силовой операции со стороны Украины — это ясный отказ России от силовой поддержки ЛДНР. Полагаю, что такого не будет, а значит ДНР и ЛНР будут еще долго существовать в качестве непризнанных территорий — до тех пор пока Россия не решится на силовую операцию на Украине. Вероятно, это будет операция по принуждению к миру или нечто подобное.

— Что предстоит испытать Донецку и Луганску?

— Ничего. Во время большой войны на территории Украины самыми безопасными городами станут именно Луганск и Донецк.

— Какими мерами предстоит ответить России на обострение у своих границ?

— Никакого обострения не будет. Время обострений уже давно прошло. Пришло время войны, но все ее опасаются, не хотят, — хотя готовятся.

— Есть ли угроза, что сразу на нескольких направлениях — украинском, приднестровском, грузинском, сирийском, карабахском и даже калининградском развернутся боевые действия, чтобы сковать Москву в плане принятия военных и военно-политических ответных мер?

— Такого масштабного давления НАТО не сможет организовать.

Сначала будет все решено в Сирии — или там победит Иран (вместе с Россией и Дамаском), или союз арабских государств (вместе с Турцией, Израилем и НАТО). Пока в Сирии идет война, на Украине и в Грузии все будет как сейчас. Когда победитель в Сирии утвердится, встанет вопрос с Украиной, а вместе с ней — точно с Приднестровьем, плюс, возможно, с Грузией и Карабахом. До этого момента времени Грузия, Карабах, Калининград, Таджикистан, Туркменистан, Курилы и другие территории будут всего лишь точками для геополитического давления для отвлечения ресурсов России, а не точками противостояния.

— Что необходимо сделать России в ближайшее время для наращивания оборонного потенциала и парирования угроз? Есть ли у Москвы в запасе меры, которые поставят в тупик вероятных противников?

— Как писал Сунь Цзы, «непобедимость заключена в себе самом»: России следует больше заниматься самой Россией. Наилучший вариант — это принятие новой конституции с территориальным делением страны, которая станет называться Русской Республикой. Также русскому народу было бы хорошо принять национальную идею, пусть даже ее проект. Это самые важные дела для России — они важнее Сирии, Украины, ЛДНР, важнее «Кинжалов», «Армат» и прочих вместе взятых, и гораздо важнее экономического роста.

— Какие факторы станут убедительными для демонтажа украинской государственности в случае провокаций в отношении России?

— Есть два фактора: Первое: подготовка США к размещению на территории Украины системы ПРО. Второе: осознание Москвой, что русские являются разделенным народом. Только эти два фактора — и ничего более.

— На ваш взгляд, какой статус республик Донбасса и будущих субъектов Новороссии (Малороссии) станет для России достаточным для гарантии безопасности ее границ и защиты местных жителей от геноцида со стороны прозападных режимов Киева, Варшавы, Румынии и других?

— Единственная гарантия того, что ракеты ПРО США не будут расположены ни под Черниговом, ни под Сумами, ни под Харьковом, ни под Киевом является вхождение большей части территории Украины или всей Украины целиком в состав России.

Сейчас между Россией и НАТО идет борьба не за Донбасс, а за Украину — или за Украину без Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, или же за всю Украину целиком. Ставки в этой борьбе очень высоки!

Прямо сейчас разворачивается схватка двух цивилизаций (по Хантингтону) — православной и западноевропейской. Схватка идет за земли православной цивилизации — то есть за Украину.