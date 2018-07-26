Трамп заявил о тайной блокировке республиканцев в Twitter
Москва, 26 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter тайно применяет «теневой бан» в отношении публикаций членов Республиканской партии.
Ранее стало известно, что в отношении некоторых пользователей Twitter применяет «теневой бан». который делает невидимыми их сообщения. При этом автор даже не подозревает, что его публикации недоступны другим пользователям.
«Twitter осуществляет «теневой бан» ведущих республиканцев. Это нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику. Очень много жалоб», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.
При этом глава Белого дома не предоставил никаких деталей поступивших жалоб или доказательств блокировки сообщений.
Накануне стало известно, социальная сеть Twitter начала автоматически блокировать все неподтвержденные аккаунты с именем «Илон Маск». Под блокировку попадают неверифицированные аккаунты, которые имеют такое же имя, как у профиля главы Space X и Tesla Илона Маска.