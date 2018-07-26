Трамп заявил о тайной блокировке республиканцев в Twitter

Москва, 26 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter тайно применяет «теневой бан» в отношении публикаций членов Республиканской партии.

Ранее стало известно, что в отношении некоторых пользователей Twitter применяет «теневой бан». который делает невидимыми их сообщения​​​. При этом автор даже не подозревает, что его публикации недоступны другим пользователям.

«Twitter осуществляет «теневой бан» ведущих республиканцев. Это нехорошо. Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику. Очень много жалоб», — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

При этом глава Белого дома не предоставил никаких деталей поступивших жалоб или доказательств блокировки сообщений.

Накануне стало известно, социальная сеть Twitter начала автоматически блокировать все неподтвержденные аккаунты с именем «Илон Маск». Под блокировку попадают неверифицированные аккаунты, которые имеют такое же имя, как у профиля главы Space X и Tesla Илона Маска.