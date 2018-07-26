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Хотел стать номером один: Познер рассказал, зачем Ельцин упразднил СССР
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    Хотел стать номером один: Познер рассказал, зачем Ельцин упразднил СССР

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    Хотел стать номером один: Познер рассказал, зачем Ельцин упразднил СССР

    Москва, 26 июля. Советский Союз был упразднен не единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, а первым главой РФ Борисом Ельциным, заявил российский телеведущий Владимир Познер.

    Журналист отметил, что во все времена в мире появлялись люди, которые принципиально меняли ситуацию в своих странах. Таким был и Горбачев, которого многие не любили, но он, тем не менее, изменил все в корне.

    «Но, кстати, не он упразднил Советский Союз, а упразднил Ельцин», – приводятся слова телеведущего на сайте «Познер Online».

    По словам Познера, Ельцин стремился «стать номером один», однако пока существовал СССР, впереди всех шел Горбачев. Именно поэтому, считает телеведущий, и был упразднен Советский Союз — для того, чтобы Ельцин смог занять желаемое место.

    «Я, кстати, говорю это не потому, что я — против Ельцина. Он по отношению ко мне поступал хорошо. Но просто с точки зрения объективной реальности», — заключил журналист.

    Напомним, Ельцин вошел в историю как первый всенародно избранный глава России, радикальный реформатор общественно-политического и экономического устройства России.

    Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей политолог и член Общественной палаты РФ Сергей Марков рассказал, почему во времена событий августа 1991 года нынешний президент России Владимир Путин выступил на стороне возглавлявшего тогда РСФСР Ельцина.

    Автор: Екатерина Кухарева
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