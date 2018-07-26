Грушко: Москва предложила НАТО восстановить каналы коммуникации
Москва, 26 июля. Замглавы МИД России Александр Грушко призвал НАТО восстановить каналы военной коммуникации между Москвой и альянсом.
Грушко подчеркнул, что Россия и НАТО не смогут продвинуться в вопросе предотвращения опасных военных инцидентов без восстановления каналов коммуникации.
«Необходимо восстановить нормальные каналы военной коммуникации. Без участия военных экспертов невозможно продвинуться вперед, поскольку речь идет о достаточно сложных технических вещах», — сказал Грушко.
Он также добавил, что ранее Москва предложила НАТО конкретные шаги, которые позволят начать движение в сторону укрепления военной коммуникации между РФ и альянсом.