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Грушко: Москва предложила НАТО восстановить каналы коммуникации
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    Грушко: Москва предложила НАТО восстановить каналы коммуникации

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    Грушко: Москва предложила НАТО восстановить каналы коммуникации

    Москва, 26 июля. Замглавы МИД России Александр Грушко призвал НАТО восстановить каналы военной коммуникации между Москвой и альянсом.

    Грушко подчеркнул, что Россия и НАТО не смогут продвинуться в вопросе предотвращения опасных военных инцидентов без восстановления каналов коммуникации.

    «Необходимо восстановить нормальные каналы военной коммуникации. Без участия военных экспертов невозможно продвинуться вперед, поскольку речь идет о достаточно сложных технических вещах», — сказал Грушко.

    Он также добавил, что ранее Москва предложила НАТО конкретные шаги, которые позволят начать движение в сторону укрепления военной коммуникации между РФ и альянсом.

    Автор: Артем Никулин
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