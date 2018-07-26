«Санкции для трусов»: на Западе начали покупать землю в Крыму

Москва, 26 июля. Жительница Торонто не испугалась санкций Запада и приобрела земельный участок в Крыму. Об этом рассказал глава Госкомрегистра республики Александр Спиридонов.

Как стало известно, 30-летняя жительница Канады, которая является гражданкой Израиля, решила приобрести землю в селе Кленовка Симферопольского района.

«Открытие дня: жительница Канады (гражданка Израиля), заверив подписи в документах у консула РФ в Торонто, покупает земельный участок в крымском селе. Под ИЖС. В полном соответствии с законодательством России. Санкции для трусов», – сообщил Спиридонов у себя в блоге.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за вхождение в состав РФ. Запад волеизъявление Крымчан не признал и ввел санкции в отношении России, кроме того, санкции вводятся в отношении компаний, которые работают на полуострове, а также в отношении физических лиц, которые посещают регион.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крымского полуострова закрыт. «Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме», — подчеркнул глава государства во время недавнего интервью австрийской телерадиокомпании ORF. Путин напомнил, что когда на Украине произошел антиконституционный вооруженный госпереворот и захват власти, в Крыму на законных основаниях находилась российская военная база. Путин также добавил, что российский воинский контингент всегда присутствовал в Крыму.