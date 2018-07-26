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Звезда «Дэдпула» снимется в комедии в духе «Один дома»
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    Звезда «Дэдпула» снимется в комедии в духе «Один дома»

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    Звезда «Дэдпула» снимется в комедии в духе «Один дома»

    Москва, 26 июля. Канадский актер Райан Рейнольдс станет продюсером комедийного фильма в духе популярного фильма с Маколеем Калкиным «Один дома», сообщает Variety.

    Звезда «Дэдпула» разработает и спродюсирует комедию для студии Fox. Кроме того, актер подумывает исполнить в фильме главную роль.

    Фильм расскажет о парне-неудачнике, который должен отправиться вместе с семьей на горнолыжный курорт, но опоздал на самолет. У героя начинается паранойя после того, как он решил употребить наркотики. Ему начинает казаться, что неизвестные вломились в его дом, и он пытается защитить свою «крепость» в таком же стиле, как делал это знаменитый Кевин Маккаллистер из фильма «Один дома».

    Известно, что режиссером станет Августин Фриззелл, снявшая «Никогда не возвращайтесь». Дата выхода картины в свет пока неизвестна.  

    Автор: Дарья Смолина
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