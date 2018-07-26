Звезда «Дэдпула» снимется в комедии в духе «Один дома»

Москва, 26 июля. Канадский актер Райан Рейнольдс станет продюсером комедийного фильма в духе популярного фильма с Маколеем Калкиным «Один дома», сообщает Variety.

Звезда «Дэдпула» разработает и спродюсирует комедию для студии Fox. Кроме того, актер подумывает исполнить в фильме главную роль.

Фильм расскажет о парне-неудачнике, который должен отправиться вместе с семьей на горнолыжный курорт, но опоздал на самолет. У героя начинается паранойя после того, как он решил употребить наркотики. Ему начинает казаться, что неизвестные вломились в его дом, и он пытается защитить свою «крепость» в таком же стиле, как делал это знаменитый Кевин Маккаллистер из фильма «Один дома».

Известно, что режиссером станет Августин Фриззелл, снявшая «Никогда не возвращайтесь». Дата выхода картины в свет пока неизвестна.