Киев, 26 июля. Статс-секретаря, замминистра обороны РФ Николая Панкова хотят заочно осудить на Украине. Заочно судить генерала армии решил Соломенский районный суд Киева. В украинском реестре судебных решений также было опубликовано соответствующее постановление.

Так, Панкову инкриминируют «пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границы Украины», «пособничество в ведении агрессивной войны», «подстрекательство крымских военных к госизмене в марте 2014 года». По версии украинского следствия, действия генерала якобы повлекли убытки в виде потери объектов госсобственности более чем на триллион гривен (примерно 38,5 млрд долларов), а также нарушению территориальной целостности Украины.

В результате Соломенский районный суд назначил заседание по делу Панкова на 6 сентября.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам всенародно проведенного референдума после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, который был организован прозападными националистическими и олигархическими силами, а затем повлекший националистический террор в стране и гражданскую войну в Донбассе с тысячами погибших. Киев до сих пор считает полуостров «временно оккупированной территорией» и не теряет надежды его вернуть. При этом действия ВСУ на востоке Украины привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и сотням тысяч жертв и беженцев. Российская сторона, которая является посредником в урегулировании кризиса, неоднократно призывала страны Запада открыть глаза на происходящее и заставить Киев прекратить вооруженную операцию. Россия также реагирует на гибель мирного населения в Донбассе в результате агрессии ВСУ. Только за несколько последних месяцев Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по факту убийств гражданских лиц в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.