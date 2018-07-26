Власти Литвы увидели в «Яндекс.Такси» угрозу нацбезопасности страны

Вильнюс, 26 июля. Власти Литвы увидели в «Яндекс.Такси» угрозу для национальной безопасности. С таким заявлением выступил депутат консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис.

По мнению литовского депутата, «Яндекс.Такси» может помогать России якобы расширять влияние в странах Прибалтики. Он отметил, что не стоит недооценивать мобильное приложение, которым пользуются пассажиры этого сервиса. По его мнению, современные технологии способны собирать конфиденциальную информацию о владельцах гаджетов. Так, он предположил, что «Яндекс.Такси» шпионит за пассажирами и запоминает информацию об их маршрутах и времени поездок.

«Услуги такси также могут быть использованы для идентификации настроений и установок пассажиров, — приводят слова Ажубалиса местные СМИ. — Любая информация в контексте гибридной войны о состоянии граждан может быть полезна агрессору, поэтому инвестиции России в Литву, конечно, должны быть оценены с точки зрения национальной безопасности».

Депутат призвал директора департамента государственной безопасности Литвы Дарюса Яунишкиса изучить деятельность сервиса такси. Он хочет знать, представляет ли «Яндекс.Такси» угрозу для национальной безопасности страны.

Напомним, ранее стало известно, что российский сервис «Яндекс.Такси» хочет начать работу в Литве в конце этого месяца. В этом году фирма запустилась в Эстонии и Латвии.

Впрочем, заявления о так называемой «российской угрозе» звучат из Вильнюса не в первый раз. Так, в июне этого года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страна готова защищаться в случае возможного военного «вторжения России». При этом она не пояснила, с чем связано такое предположение, которое уже неоднократно опровергали в Кремле, называя голословным.

Угрозу для национальной безопасности власти Литвы обнаружили даже в показе российского мультфильма «Два хвоста». Его трансляцию приостановили из-за того, что она велась на русском языке без литовских субтитров.

Кроме того, в том же месяце парламентская фракция литовской партии «Союз Отечества» потребовала исключить посольство России из числа организаторов Праздника русской культуры в Вильнюсе.