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Жена Кобзона рассказала о его состоянии после госпитализации
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    Жена Кобзона рассказала о его состоянии после госпитализации

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    Жена Кобзона рассказала о его состоянии после госпитализации

    Москва, 26 июля. Супруга Иосифа Кобзона Нелли подтвердила, что народный артист СССР находится в онкологическом центре, по ее словам, речь идет о плановом лечении.

    «Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально», — сказала Нелли Кобзон в интервью порталу Super.

    Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что Иосиф Кобзон был госпитализирован. По информации ряда источников, артист был вынужден постоянно находиться под капельницей. 

    Отметим, в июне президент России Владимир Путин вручил Кобзону знак отличия «За благодеяния», назвав того «человеком-эпохой». 

    Автор: Федор Веснин
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