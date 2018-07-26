Жена Кобзона рассказала о его состоянии после госпитализации

Москва, 26 июля. Супруга Иосифа Кобзона Нелли подтвердила, что народный артист СССР находится в онкологическом центре, по ее словам, речь идет о плановом лечении.

«Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально», — сказала Нелли Кобзон в интервью порталу Super.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что Иосиф Кобзон был госпитализирован. По информации ряда источников, артист был вынужден постоянно находиться под капельницей.

Отметим, в июне президент России Владимир Путин вручил Кобзону знак отличия «За благодеяния», назвав того «человеком-эпохой».