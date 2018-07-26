США открыли «ящик Пандоры»: Ковитиди предупредила об опасных последствиях Крымской декларации

Госдепартамент США опубликовал так называемую Крымскую декларацию — документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты не признают Крым частью Российской Федерации. В декларации заявлено, что Вашингтон сохранит санкции, введенные после воссоединения Крыма с Россией. С осуждением Крымской декларации выступили российские политики, дипломаты, общественные деятели.

Ставя Крымской декларацией под сомнение законность воссоединения Крыма с Россией, Соединенные Штаты создают опаснейший прецедент, фактически открывая ящик Пандоры, считает член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. Сенатор камня на камне не оставила от «юридических» обоснований документа, принятого Госдепом США.

«В различных зарубежных ангажированных политических заявлениях, ставящих под сомнение абсолютную законность воссоединения Крыма с Россией, нет политико-правовой обоснованности, нет тут и заботы об интересах крымчан», — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ковитиди увидела в действиях Госдепа исключительно преследование корыстных интересов определенных кругов США, интересов, противоречащих реализации демократических принципов в мире.

«Для всех уже очевидно, что навязываемый из-за океана пагубный политический вектор негативно сказывается на формировании мировой внешнеполитической повестки и активно способствует развитию мирового экономического, территориального и политического кризиса», — подчеркнула сенатор от Крыма.

По словам Ольги Ковитиди, в выступлении госсекретаря США Майка Помпео, озвучившего так называемую Крымскую декларацию, имеет место банальная подмена формулировок.

«В его выступлении содержались такие термины, как «вторжение» и «аннексия», которые не просто некорректны или должны быть переформулированы, — они абсолютно не соответствует действительности, — подчеркнула член Совфеда. — Господину Помпео следует понимать, что подмена терминов и бездумное оперирование словом «аннексия» привели не только к неверности определения происшедших в Крыму событий, но и создали ряд санкционных ограничений, за которыми последовало нарушение прав крымчан».

Западные санкции, от которых страдают жители полуострова, причиняют крымчанам не только материальный, но и моральный вред, подлежащий возмещению, отметила Ковитиди.

«Процесс, имевший место, когда Крым еще был под властью Украины, называется «сецессия». Это был добровольный выход из состава неуправляемого законной властью государства Украина, на территории которого и сегодня идет гражданская война, — напомнила сенатор. — Затем последовало провозглашение государственной независимости Республики Крым, которое произошло в строгом соответствии с Уставом ООН, основными принципами Международного права, а также согласуется с позицией Международного суда ООН».

Ольга Ковитиди напомнила, что Международный суд ООН закрепил в своем решении от 22 июля 2010 года, что «одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какие-либо нормы международного права».

«Общее международное право не содержит какого-либо запрета на провозглашение независимости», — напомнила Ковитиди положение международного документа.

«Важным доводом в определении правовой природы воссоединения Крыма с Россией является признанная европейскими державами историческая принадлежность Крыма к Российской империи, установленная еще в 1783 году российской императрицей Екатериной II, — провела исторический ликбез член Совфеда. — Тогда присоединение Крыма к Российской империи было признано всеми европейскими державами. Единственный протест заявила Франция. В ответ Россия была вынуждена напомнить французскому посланнику, что Екатерина II в свое время «прикрыла глаза» на захват Францией Корсики в 1768 году».

«После этого напоминания Франция согласилась с позицией основных европейских игроков и признала законность присоединения Крыма к Российской империи», — отметила Ковитиди.

Остановилась Ольга Ковитиди и на сомнительной истории с передачей Крыма в состав Украинской ССР еще в советские времена, а затем — после распада СССР — независимой Украине.

«Легитимность крымского референдума марта 2014 года усиливается незаконностью передачи Крыма Украине в 1992 году постановлением Верховного совета РФ от 21 мая 1992 года», — отметила она.

По словам Ковитиди, постановление президиума Верховного совета РСФСР от 05.02.1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» было вынесено без проведения общекрымского референдума.

«Ставя под сомнение результаты общенародного крымского референдума марта 2014 года, проведенного народом Крыма, который до этого более 200 лет жил в России, Соединенные Штаты и ряд европейских стран создают пагубный прецедент, создавая возможность рассматривать законность присоединения этими странами целого ряда территорий в прошлом».

Так, результатом аннексии Техаса Соединенными Штатами в 1845 стали существенные территориальные уступки Мексики, в результате которых США получили Верхнюю Калифорнию и Новую Мексику, земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта, напомнила сенатор.