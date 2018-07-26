В МИД РФ назвали «большой ошибкой» планы ЕС по восстановлению отдельных частей Сирии

Москва, 26 июля. Российская сторона считает ошибкой желание Европейского союза (ЕС) участвовать в восстановлении лишь подконтрольных сирийской оппозиции районов Сирийской Арабской Республики, это неверный подход. Об этом в четверг заявил заместитель главы дипломатического ведомства РФ Александр Грушко.

Российский дипломат подчеркнул, что Евросоюз совершает «большую ошибку», заявляя о том, что планы по восстановлению Сирии будут осуществляться лишь на территориях, подконтрольных оппозиции. При этом Грушко назвал этот подход «неправильным», передает ТАСС.

«Убеждены в том, что здесь не должно быть никаких исключений. Надо говорить о Сирии как о целостном государстве и решать проблемы именно таким образом», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что глава Сирии Башар Асад обсудил с делегацией России послевоенное восстановление республики. Также сирийский президент высоко оценил усилия российской стороны по возвращению сирийских беженцев.

В МИД РФ также заявляли, что односторонние антисирийские санкции не дают беженцам вернуться домой.