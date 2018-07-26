Слуцкий: Саммит в Хельсинки дал импульс переговорам по сохранению РСМД

Москва, 26 июля. Депутаты Госдумы провели встречу с участниками российско-американской конференции по контролю над вооружениями и обсудили недопустимость разрыва Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) между РФ и США. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий специально для Федерального агентства новостей прокомментировал разговор парламентариев с американскими экспертами.

«Мы провели встречу с Институтом США и Канады [РАН], присутствовали два бывших госсекретаря США, которые вели эту проблематику, руководители крупнейших аналитических центров. Говорили о более широком подключении парламентариев к сотрудничеству в этой чувствительной области, о необходимости полноформатного возобновления переговоров по договору РСМД, о том, что нужно подключать различного рода экспертов, не только из наших стран», — рассказал Слуцкий.

Встречи, посвященные вопросам контроля над вооружениями, проходили на этой неделе в Государственной думе и Совете Федерации. Они прошли в закрытом для прессы режиме.

Депутат заявил, что надеется на то, что тема разоружения в переговорах между Россией и США не закончится просто обсуждениями.

«Необходимо, чтобы это вылилось в единый вариант практических действий, чтобы сохранить договор РСМД. Иначе это приведет к крушению всего режима нераспространения [ядерного оружия]», — считает Слуцкий.

С американской стороны во встрече с парламентариями участвовали бывший советник Управления по научно-технической политике при президенте США Мэтью Банн, бывший старший советник заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Александра Белл, бывший первый заместитель госсекретаря США Томас Пикеринг, бывший военный атташе США в РФ Кевин Райан и другие.

«Надо переходить от взаимных нападок по поводу невыполнения РСМД действительно к конструктиву, это задача ближайших месяцев, — сообщил корреспонденту ФАН Леонид Слуцкий. — Саммит в Хельсинки дал нам необходимый импульс позитивной обратной связи, в парламентской сфере — перезагрузку сотрудничества между нашими странами, и в том числе возобновление полноформатных консультаций по столь чувствительному досье, как разоружение».

Леонид Слуцкий сообщил о намерении продолжать подобные конференции, чтобы «перевести сотрудничество в эффективную плоскость и добиться результатов, которые нам так необходимы».