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Более 600 мигрантов прорвались в испанский анклав Сеута, есть пострадавшие
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    Более 600 мигрантов прорвались в испанский анклав Сеута, есть пострадавшие

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    Более 600 мигрантов прорвались в испанский анклав Сеута, есть пострадавшие

    Москва, 16 июля. На границе между Марокко и испанским анклавом Сеута в четверг произошли столкновения между нелегальными мигрантами и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Гражданская Гвардия Испании.

    Как уточняется, на территорию Испании пытались нелегально проникнуть около 800 человек. 602 из них смогли перелезть через семиметровые заборы в 6.35 утра по местному времени (7.35 по Москве).

    Полицейских нелегалы забрасывали камнями, палками, «коктейлями Молотова», фекалиями и гашишем, вместо огнеметов использовали спрей. На испанской территории они также атаковали автомобили Гражданской Гвардии, забросав их камнями.

    Сейчас в центре временного пребывания находятся 586 мигрантов, 16 человек попали в больницу. В столкновениях также пострадали сотрудники правоохранительных органов. Травмы получили 15 полицейских, пятеро из них госпитализированы.

    Всего, как сообщает Международная организация по миграции, с начала 2018 года в Испанию проникли 3125 мигрантов через анклавы Мелилья и Сеута.

    Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не смогла разъяснить ряд мер, предложенных исполнительной властью ЕС в плане сдерживания притока мигрантов в Европу из Средиземноморья.

    Автор: Василий Котов
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