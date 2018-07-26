Путин: Цифровизация — один из приоритетов экономической политики РФ

Йоханнесбург, 26 июля. Цифровизация выступает одним из приоритетов экономической политики Российской Федерации, отметил президент государства Владимир Путин в ходе саммита БРИКС.

По словам главы России, стартовавшая программа «Цифровая экономика» способна поднять уровень производительности труда в стране на 30% к 2024 году. Отмечается, что при этом новые сектора экономики России будут создавать свыше 10% российского ВВП.

«Хотел бы отметить, что цифровизация является одним из приоритетов экономической политики нашей страны — России», — подчеркнул лидер РФ.

Напомним, в настоящее время в южноафриканском Йоханнесбурге проходит саммит группы из пяти стран, который завершится 27 июля. Глава РФ проведет на полях мероприятия ряд двусторонних встреч.

Ранее российский лидер заявил, что Москва намерена наращивать торговлю в рамках БРИКС, укрепляя торговые и инвестиционные связи с партнерами.