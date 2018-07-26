Меню
Политика
Путин отметил важность обеспечения безопасности бизнеса и общества в условиях цифровой реальности
Технологии
Land Rover придумал название для своего первого электрокара
Следующая новость
Загрузка...

    Путин отметил важность обеспечения безопасности бизнеса и общества в условиях цифровой реальности

    42

    Путин отметил важность обеспечения безопасности бизнеса и общества в условиях цифровой реальности

    Йоханнесбург, 26 июля. Москва разрабатывает новые законы и предпринимает необходимые другие меры для обеспечения безопасности общества, бизнеса и граждан в условиях цифровой реальности, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

    Путин отметил важность обеспечения безопасности общества, бизнеса и граждан в условиях цифровой реальности. По словам президента РФ, руководство страны разрабатывает новые законы и предпринимает другие меры для того, чтобы создание открытой, надежной и безопасной Интернет-среды реализовывалось при «четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.