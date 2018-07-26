Путин отметил важность обеспечения безопасности бизнеса и общества в условиях цифровой реальности

Йоханнесбург, 26 июля. Москва разрабатывает новые законы и предпринимает необходимые другие меры для обеспечения безопасности общества, бизнеса и граждан в условиях цифровой реальности, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

Путин отметил важность обеспечения безопасности общества, бизнеса и граждан в условиях цифровой реальности. По словам президента РФ, руководство страны разрабатывает новые законы и предпринимает другие меры для того, чтобы создание открытой, надежной и безопасной Интернет-среды реализовывалось при «четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве».