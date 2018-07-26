Путин: Идеи Манделы о равенстве и справедливости находят отражение в работе БРИКС

Йоханнесбург, 26 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что идеи экс-президента ЮАР Нельсона Манделы отражаются в деятельности стран БРИКС. Об этом глава государства заявили в ходе выступления на заседании БРИКС в Йоханнесбурге.

Российский лидер отметил, что в нынешнем году отмечается столетие со дня рождения Нельсона Манделы, который посвятил свою жизнь защите принципов равенства и справедливости. Глава государства также добавил, что принципы, которыми руководствовался бывший президент ЮАР, находят отражение в деятельности стран БРИКС.

«Идеи Нельсона Манделы находят отражение и в деятельности нашего объединения. Именно на таких принципах строится сотрудничество государств БРИКС, и оно уже приобрело характер подлинно стратегического партнерства», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что страны БРИКС совместно реагируют на угрозы миру и стабильности, а также ведут тесное сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью.