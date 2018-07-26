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Италия депортировала воевавшего в Сирии террориста ИГ
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    Италия депортировала воевавшего в Сирии террориста ИГ

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    Италия депортировала воевавшего в Сирии террориста ИГ

    Рим, 26 июля. Власти Италии депортировали гражданина Словении, воевавшего в Сирии на стороне «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России), сообщили в МВД страны.

    Словенец вербовал людей в ряды террористов, в 2014 году он лично участвовал в боях на стороне ИГИЛ1. В ходе международного расследования выяснилось, что 28-летний мужчина был включен в список боевиков. 

    Его экстрадировали в Италию и посадили в тюрьму, осудив на 3 года. Боевик находился под усиленным наблюдением. Власти Италии приняли решение депортировать словенца из страны.

    Отмечается, что словенец был связан с еще одним боевиком Биланом Босничем, который вербовал европейцев для войны за ИГИЛ в Сирии и Ираке. Последнего приговорили к семи годам лишения свободы и посадили в тюрьму в Сараево.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Шелковенко
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