Путин отметил важную роль бизнеса в наполнении кредитного портфеля банка БРИКС

Йоханнесбург, 26 июля. Бизнес играет важную роль в наполнении кредитного портфеля Нового банка развития БРИКС, необходимо подключать предпринимателей, заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС в расширенном составе.

Путин констатировал, что Россия позитивно оценивает работу совета по реализации совместных многосторонних проектов​​​ БРИКС.

«Эту деятельность необходимо вести в тесном сотрудничестве с Новым банком развития, — обратил внимание российский лидер. — Важно, чтобы бизнес подключился к наполнению кредитного портфеля банка».

Глава страны также отметил, что операционная деятельность банка БРИКС, решение о создании которого было принято в 2013 году, заметно расширилась в последнее время.

«Совет директоров одобрил 21 проект, из которых пять будут реализованы в России на общую сумму более миллиарда долларов», — отметил глава России.

Ранее Путин сообщил, что Москва намерена наращивать торговлю в рамках БРИКС.