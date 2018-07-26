Путин отметил важную роль бизнеса в наполнении кредитного портфеля банка БРИКС
Йоханнесбург, 26 июля. Бизнес играет важную роль в наполнении кредитного портфеля Нового банка развития БРИКС, необходимо подключать предпринимателей, заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС в расширенном составе.
Путин констатировал, что Россия позитивно оценивает работу совета по реализации совместных многосторонних проектов БРИКС.
«Эту деятельность необходимо вести в тесном сотрудничестве с Новым банком развития, — обратил внимание российский лидер. — Важно, чтобы бизнес подключился к наполнению кредитного портфеля банка».
Глава страны также отметил, что операционная деятельность банка БРИКС, решение о создании которого было принято в 2013 году, заметно расширилась в последнее время.
«Совет директоров одобрил 21 проект, из которых пять будут реализованы в России на общую сумму более миллиарда долларов», — отметил глава России.
Ранее Путин сообщил, что Москва намерена наращивать торговлю в рамках БРИКС.