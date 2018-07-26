Меню
Политика
Путин отметил важную роль бизнеса в наполнении кредитного портфеля банка БРИКС
Политика
Путин: Цифровизация — один из приоритетов экономической политики РФ
Следующая новость
Загрузка...

    Путин отметил важную роль бизнеса в наполнении кредитного портфеля банка БРИКС

    32

    Путин отметил важную роль бизнеса в наполнении кредитного портфеля банка БРИКС

    Йоханнесбург, 26 июля. Бизнес играет важную роль в наполнении кредитного портфеля Нового банка развития БРИКС, необходимо подключать предпринимателей, заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС в расширенном составе.

    Путин констатировал, что Россия позитивно оценивает работу совета по реализации совместных многосторонних проектов​​​ БРИКС.

    «Эту деятельность необходимо вести в тесном сотрудничестве с Новым банком развития, — обратил внимание российский лидер. — Важно, чтобы бизнес подключился к наполнению кредитного портфеля банка».

    Глава страны также отметил, что операционная деятельность банка БРИКС, решение о создании которого было принято в 2013 году, заметно расширилась в последнее время.

    «Совет директоров одобрил 21 проект, из которых пять будут реализованы в России на общую сумму более миллиарда долларов», — отметил глава России.

    Ранее Путин сообщил, что Москва намерена наращивать торговлю в рамках БРИКС.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.