Готовят убойное мясо для войны в Донбассе: украинские радикалы растят смену за госсчет

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал на своей странице в Facebook о новом военно-патриотическом лагере под Черниговом, в котором украинские националисты учат детей убивать.

Как отметил украинский политик, этот лагерь создал Андрей Билецкий, лидер украинской националистической группировки «Национальный корпус».

«Украинские власти осознанно поощряют и взращивают маленьких фашистов для будущего противостояния. Они отбирают у детей настоящее и будущее, превращая их в пушечное мясо и машины для убийства. Из этой молодежи теперь можно лепить украинского террориста, шахида. Весь ужас заключается в том, что еще через год или два эту машину зла будет уже не остановить», — написал Алексей Журавко в соцсети.

Он напомнил, что помимо Билецкого «воспитанием» молодежи в военно-патриотических лагерях занимается и Дмитрий Ярош, экс-лидер «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и глава праворадикальной украинской националистической организации «Тризуб» (также запрещена в России).

«Под патронатом заокеанских хозяев и хорошим финансированием в Украине создают «Гитлерюгенд», который через несколько лет станет беспрекословно выполнять приказы своих нацистских хозяев, — считает Алексей Журавко. — Это они будут шагать на факельных шествиях в честь Бандеры по улицам наших городов. Это они будут готовы по первому приказу идти и убивать несогласных с ними».

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков отметил, что подобные детские националистические лагеря на Украине — это вовсе не новая история, и они начали появляться гораздо раньше, чем произошел госпереворот.

«В 2008-2010 годах я бывал на Западной Украине и видел, как в центре Львова спокойно расхаживали строевым шагом так называемые пластуны — милые девочки и мальчики лет 12-14, одетые в форму организации «Пласт», история которой — это история украинских националистов конца 20-х — начала 30-х годов, а еще раньше — сечевых стрельцов. В этой организации, к слову, состоял идеолог украинского фашизма Степан Бандера», — рассказал Иван Скориков.

Сейчас, по его словам, те скауты, которых он наблюдал во Львове, подросли и уехали воевать в Донбасс или же преследуют инакомыслящих.

«Практика этих военно-патриотических, националистических детских лагерей приносит определенные плоды, и поэтому ее взяли на вооружение. Множество коммерческих организаций Украины сейчас получает от государства средства на такое военно-патриотическое воспитание. А раньше эта деятельность осуществлялась на западные деньги», — объяснил политолог.

Иван Скориков согласен с Алексеем Журавко в том, что в националисты готовят в лагерях «убойное мясо для войны в Донбассе и с Россией».

«В детских лагерях сегодня готовят самых отмороженных, радикальных, националистически настроенных граждан, которые будут создавать Украину для украинцев без русскоязычного населения и других нацменьшинств», — считает собеседник ФАН.

То, что внушают детям в этих лагерях, политолог назвал зомбированием.

«Молодежь обучают в условиях, приближенных к боевым. И развитие сети детских националистических лагерей на Украине происходит, повторюсь, за государственный счет», — подчеркнул Иван Скориков.

1 Организация запрещена на территории РФ.