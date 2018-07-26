Страны БРИКС сообща противостоят наиболее острым вызовам и угрозам — Путин

Йоханнесбург, 26 июля. Страны БРИКС сообща противостоят угрозам мировой стабильности, сотрудничая в борьбе с трансграничной преступностью и международным терроризмом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, который в четверг находится с визитом в ЮАР, где проходит саммит БРИКС.

«Страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности​​​. Сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальным наркотрафиком, трансграничной преступностью», — отметил российский лидер.

Напомним, саммит БРИКС завершится в Йоханнесбурге в пятницу. Президент России Владимир Путин в рамках саммита проведет встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, а также главами Аргентины, Анголы и Замбии.

Ранее стало известно, что для передвижения по столице ЮАР российский лидер выбрал автомобиль Mercedes, а не лимузин проекта «Кортеж».