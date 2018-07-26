Эксперт рассказал, как раскол в руководстве Туниса привел к глубокому политическому и экономическому кризису

На фоне террористической угрозы в Тунисе продолжается острый политический кризис. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Масло в огонь внутриправительственного конфликта подливает президент Туниса Беджи Кайд Эс-Себси. По его мнению, премьер-министр Туниса Юсеф Шахед либо должен разрешить политический и экономический кризис в стране, либо уйти в отставку. Шахед был назначен Эс-Себси еще в 2016 году, чтобы преодолеть публичное недовольство тяжелой экономической ситуацией в стране. Но вместо решения кризиса лишь его усугубление: экономические реформы не выполнены, в стране массовая безработица, семимильными шагами растет инфляция.

Шахед является восьмым премьер-министром Туниса с 2011 года. Призывы к отставке Шахеда повторяются уже в течение нескольких месяцев со стороны разных партий, в частности от сына президента Хафеда Эс-Себси, также исполнительного директора Nidaa Tunis. Это вскрывает глубокие разногласия внутри правящей партии, конфликт распространился по всему политическому спектру.

Политический кризис

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН пояснил: раскол в тунисском руководстве, усугубляющийся конфликт между действующими президентом и премьер-министром показывают, что полностью политический кризис в Тунисе, вызванный как долголетним авторитарным правлением президентов Бургибы и Бен Али, так и радикальными акциями протеста, которые свергли Бен Али и чуть не привели к власти исламистов, до конца не преодолен.

«Несмотря на то, что Тунис оказался практически единственной арабской страной, где после так называемой «арабской весны» удалось сохранить в том или ином виде демократические процедуры и многопартийность, действия исламских террористов там продолжаются. Кроме того, продолжаются теракты, жертвами которых становятся как сами тунисцы, так и иностранные туристы», — добавил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, экономическая ситуация также нестабильна, что, собственно, и является одной из важнейших причин спора между президентом и премьером. Поскольку экономика Туниса очень сильно зависит от поступлений в сфере туризма, то террористическая активность исламистов оборачивается огромными потерями для народного хозяйства этой североафриканской страны.

«На фоне предстоящих в будущем году президентских выборов раскол в тунисском руководстве был неизбежен. При этом следует отметить, что в самом Тунисе помимо исламистов есть достаточно сильные политические силы, им противостоящие. Это профсоюзы, женские организации (во время правления президента Бен Али тунисским женщинам были законодательно и на практике предоставлены огромные права во всех сферах, немыслимые ни в одной иной арабской стране), организации социал-демократического толка и давно укорененные в политическую жизнь, еще со времен французского колониального владычества, коммунисты», — рассказал аналитик.

В этой обстановке, заметил Владимир Соловейчик, власти Туниса вынуждены маневрировать, искать различные точки опоры, что усиливает нестабильность режима. Он вынужден аппелировать к самым разным слоям и группам, не имеет политической возможности проводить жесткий экономический курс. Отсюда — и конфликт в тунисском руководстве.