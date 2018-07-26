В центре Киева мужчина открыл стрельбу в кафе

Киев, 26 июля. Конфликт со стрельбой произошел в кафе в центре Киева. Об этом рассказали в пресс-службе киевского управления Национальной полиции Украины.

Отмечается, что конфликт разгорелся между двумя компаниями. В ходе ссоры один из мужчин сделал несколько выстрелов. На данный момент информация о пострадавших уточняется. Как добавили в ведомстве, сообщение об инциденте поступило около 12.00 по московскому времени.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нарушителей не обнаружили, так как они скрылись с места происшествия. В кафе нашли две стреляные гильзы и предмет, похожий на пистолет. Решается вопрос о возбуждении дела. На месте работает полиция.

Как ранее писала «Газета.ru», в Киеве в районе Оболонь полковник разведки, находящийся в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу из пистолета.