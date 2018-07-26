Меню
Украина
В центре Киева мужчина открыл стрельбу в кафе
Политика
Путин: Цифровизация — один из приоритетов экономической политики РФ
Следующая новость
Загрузка...

    В центре Киева мужчина открыл стрельбу в кафе

    30

    В центре Киева мужчина открыл стрельбу в кафе

    Киев, 26 июля. Конфликт со стрельбой произошел в кафе в центре Киева. Об этом рассказали в пресс-службе киевского управления Национальной полиции Украины.

    Отмечается, что конфликт разгорелся между двумя компаниями. В ходе ссоры один из мужчин сделал несколько выстрелов. На данный момент информация о пострадавших уточняется. Как добавили в ведомстве, сообщение об инциденте поступило около 12.00 по московскому времени.

    Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нарушителей не обнаружили, так как они скрылись с места происшествия. В кафе нашли две стреляные гильзы и предмет, похожий на пистолет. Решается вопрос о возбуждении дела. На месте работает полиция.

    Как ранее писала «Газета.ru», в Киеве в районе Оболонь полковник разведки, находящийся в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу из пистолета. 

    В центре Киева мужчина открыл стрельбу в кафе

     

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.