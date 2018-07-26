Россия призвала Евросоюз создать условия для возвращения беженцев в Сирию

Москва, 26 июля. Российские власти призывают Евросоюз создать условия для возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом в четверг заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, западные страны должны заниматься восстановлением всей территории арабской республики, а не отдельных ее частей. Дипломат также отметил, что Россия обратилась к НАТО с предложением восстановить каналы военной коммуникации.

«У нас есть достаточная база, помогающая избегать опасных инцидентов военного характера. Вместе с тем мы готовы двигаться вперед на базе двусторонних соглашений», — подчеркнул Грушко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что США никак не реагируют на призывы России объединить усилия для возвращения сирийских беженцев домой. По словам представителя МИД РФ Николая Бурцева, Москва уже обращалась с подобной инициативой к Вашингтона, однако ответа до сих пор не последовало.

Отметим, что Ливан, Иордания и Турция, в отличие от Соединенных Штатов, поддерживают призыв России помочь возвращению сирийских беженцев. В настоящее время страны обсуждают возможность создания оперативных штабов, которые будут координировать эту деятельность. Ситуация осложняется тем, что у многих сирийцев, бежавших от войны, нет документов.