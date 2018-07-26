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Всеобщее наступление на свободу слова: эксперт прокомментировал блокировку аккаунтов USA Really
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    Всеобщее наступление на свободу слова: эксперт прокомментировал блокировку аккаунтов USA Really

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    Сергей Караганов

    Москва, 26 июля. Цензура в отношении неугодных средств массовой информации и аккаунтов в социальных сетях на Западе становится массовой и осуществляется как открыто, так и скрыто. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России и декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, комментируя блокировку аккаунтов агентства USA Really в соцсетях.

    «Сейчас одно из главных направлений американской внутренней политики — это восстановление управления социальными сетями. Это одна из главных причин, например, антироссийской кампании. Оправдать восстановление контроля за социальными сетями невозможно, поскольку это реальное наступление на свободу слова», — отметил эксперт.

    Караганов добавил, что социальные сети сегодня «вышли из-под контроля и дали возможность недовольным побеждать».

    Напомним, USA Really — дочерний проект ФАН на английском языке, имеющий сеть собственных корреспондентов в США и рассказывающий простым американцам о реальном положении дел в их стране. Сразу после его запуска в конце мая этого года аккаунт проекта в Facebook был удален, ссылки на сайт из аккаунта в Twitter — запрещены, а блог USA Really в «Живом журнале» — заблокирован. Чуть позже исчез созданный на YouTube посвященный американскому проекту канал. Сергей Караганов отметил, что противостоять этому крайне сложно.

    «Это данность, которую нужно принять. Это всеобщее наступление на свободу слова», — добавил политолог. 

    Добавим, что большинство независимых СМИ на территории Российской федерации представлены в социальных сетях, в том числе на российских платформах, и при этом не подвергаются цензуре.

    Автор: Анна Клименко
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