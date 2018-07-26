Путин рассчитывает, что БРИКС поддержит заявку РФ на проведение «Экспо-2025» в Екатеринбурге

Йоханнесбург, 26 июля. Москва рассчитывает, что страны БРИКС поддержат российскую заявку на проведение «Экспо-2025» в Екатеринбурге, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

На заседании лидеров БРИКС в расширенном составе российский лидер отметил, что среди конкурентов на проведение выставки нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

«Уважаемые друзья, мы очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС», — сказал Путин.

На проведение всемирной выставки «Экспо» в 2025 году претендуют три города — Екатеринбург, Осака и Баку. Окончательное решение о том, какой город примет «Экспо-2025», будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре этого года.

В настоящее время в южноафриканском Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС. Президент РФ Владимир Путин прибыл в африканский город для участия в саммите в четверг. На полях БРИКС российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. Саммит завершится 27 июля.