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Путин рассчитывает, что БРИКС поддержит заявку РФ на проведение «Экспо-2025» в Екатеринбурге
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    Путин рассчитывает, что БРИКС поддержит заявку РФ на проведение «Экспо-2025» в Екатеринбурге

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    Путин рассчитывает, что БРИКС поддержит заявку РФ на проведение «Экспо-2025» в Екатеринбурге

    Йоханнесбург, 26 июля. Москва рассчитывает, что страны БРИКС поддержат российскую заявку на проведение «Экспо-2025» в Екатеринбурге, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

    На заседании лидеров БРИКС в расширенном составе российский лидер отметил, что среди конкурентов на проведение выставки нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

    «Уважаемые друзья, мы очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС», — сказал Путин.

    На проведение всемирной выставки «Экспо» в 2025 году претендуют три города — Екатеринбург, Осака и Баку. Окончательное решение о том, какой город примет «Экспо-2025», будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре этого года.

    В настоящее время в южноафриканском Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС. Президент РФ Владимир Путин прибыл в африканский город для участия в саммите в четверг. На полях БРИКС российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. Саммит завершится 27 июля.

    Автор: Василий Котов
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