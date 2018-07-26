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Путин: Россия настроена наращивать объем торговли со странами БРИКС
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    Путин: Россия настроена наращивать объем торговли со странами БРИКС

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    Путин: Россия настроена наращивать объем торговли со странами БРИКС

    Йоханнесбург, 26 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена наращивать торговлю в рамках БРИКС. Об этом глава РФ объявил на заседании объединения в расширенном составе.

    По словам российского лидера, укрепление торговых и инвестиционных связей с партнерами по БРИКС является для Москвы приоритетным направлением. В прошлом году товарооборот страны в рамках БРИКС вырос почти на 30% и превысив почти 102 миллиарда долларов.

    «И мы настроены делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС», — подчеркнул Путин.

    Он отметил, что необходимо много внимания уделять установлению прямых контактов между предпринимателями стран БРИКС.

    «Приветствуем выдвинутые деловым советом БРИКС новые инициативы, в частности, в сфере электронной торговли, малого и среднего предпринимательства, — констатировал президент России, — а также предложение об упрощении административных барьеров в целях стимулирования торговых обменов».

    Путин: Россия настроена наращивать объем торговли со странами БРИКС

    Автор: Катерина Иванова
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