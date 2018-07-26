Путин: Россия настроена наращивать объем торговли со странами БРИКС

Йоханнесбург, 26 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена наращивать торговлю в рамках БРИКС. Об этом глава РФ объявил на заседании объединения в расширенном составе.

По словам российского лидера, укрепление торговых и инвестиционных связей с партнерами по БРИКС является для Москвы приоритетным направлением. В прошлом году товарооборот страны в рамках БРИКС вырос почти на 30% и превысив почти 102 миллиарда долларов.

«И мы настроены делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что необходимо много внимания уделять установлению прямых контактов между предпринимателями стран БРИКС.