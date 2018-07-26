Путин поддержал идею открытия офиса Банка развития БРИКС в России

Йоханнесбург, 26 июля. Глава государства Владимир Путин заявил, что поддерживает открытие отделения Банка развития БРИКС в России.

«Поддерживаю идею открытия региональных отделений банка​​​. На этот счет ведутся переговоры с Бразилией», — прокомментировал российский лидер в ходе выступления на саммите БРИКС.

Он добавил, что по итогам контактов с Бразилией будет подниматься вопрос об открытии офиса банка в РФ. Напомним, что крупнейший город ЮАР принимает саммит БРИКС. Владимир Путин встретился здесь со своими коллегами.

По данным пресс-службы Кремля, у президента запланирована встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендой Моди и главой КНР Си Цзиньпином. Известно, что десятый саммит завершится 27 июля.