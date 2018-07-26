Меню
Экономика
Путин поддержал идею открытия офиса Банка развития БРИКС в России
Политика
Путин: Цифровизация — один из приоритетов экономической политики РФ
Следующая новость
Загрузка...

    Путин поддержал идею открытия офиса Банка развития БРИКС в России

    35

    Путин поддержал идею открытия офиса Банка развития БРИКС в России

    Йоханнесбург, 26 июля. Глава государства Владимир Путин заявил, что поддерживает открытие отделения Банка развития БРИКС в России.

    «Поддерживаю идею открытия региональных отделений банка​​​. На этот счет ведутся переговоры с Бразилией», — прокомментировал российский лидер в ходе выступления на саммите БРИКС.

    Он добавил, что по итогам контактов с Бразилией будет подниматься вопрос об открытии офиса банка в РФ. Напомним, что крупнейший город ЮАР принимает саммит БРИКС. Владимир Путин встретился здесь со своими коллегами.

    По данным пресс-службы Кремля, у президента запланирована встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Индии Нарендой Моди и главой КНР Си Цзиньпином. Известно, что десятый саммит завершится 27 июля. 

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.